منظمة العفو الدولية تطالب بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

منظمة العفو الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا".

وأشارت المنظمة إلى أنها قد أرسلت خطابا للاتحادين تطالب خلاله باستبعاد الاتحاد الإسرائيلي حتى استبعاد الفرق المقامة في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من المشاركة في الدوري الإسرائيلي.

وقال أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "بينما يستعد المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لتصفيات كأس العالم ضد النرويج وإيطاليا، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي هم من بين أكثر من 65 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في حملة متعمدة من الدمار الشامل، والتهجير القسري، وتجويع المدنيين."

وأضافت: "في الوقت نفسه، توسّع إسرائيل مستوطناتها غير القانونية بشكل وحشي وتُشرعن البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية كجزء من احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية. من المخزي تمامًا أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ما زال يسمح لأندية من هذه المستوطنات باللعب في دورياته، رغم التحذيرات المتكررة منذ أكثر من عقد."

يوجد حاليًا ما لا يقل عن ستة أندية مقامة في المستوطنات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة (OPT) وتلعب في الدوريات الإسرائيلية، في انتهاك لكلٍ من القانون الدولي ولوائح الفيفا نفسها. إذ ينصّ المادة 64.2 من لوائح الفيفا على أن "الاتحادات الأعضاء وأنديتها لا يجوز لها اللعب على أراضي اتحاد عضو آخر دون موافقة الأخير."

"لا ينبغي أن يكون هناك مكان في كرة القدم، أو في أي رياضة أخرى، للأندية المقامة في المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يساهم بلا خجل في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي من خلال توفير فرص رياضية واقتصادية تساعد على استمرار هذه المستوطنات غير القانونية."

وأتمت: "كرة القدم لا تُمارس في فراغ. على الفيفا واليويفا أن يتحملا مسؤولياتهما بموجب القانون الدولي، وأن يتوقفا عن السماح للمنتخبات الوطنية والأندية الإسرائيلية بالمشاركة في كرة القدم الدولية أو الأوروبية إلى أن يعلق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم جميع الأندية المقامة في المستوطنات غير القانونية."

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تصويت محتمل داخل يويفا لاستبعاد إسرائيل من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

