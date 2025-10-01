جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - بايرن ميونيخ

أعرب المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عن سعادته البالغة بالتواجد ضمن صفوف بايرن ميونيخ.

وضم بايرن ميونيخ لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وفق شروط محددة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال في تصريحات للصحفيين: "الاستمرار مع بايرن؟ أنا سعيد جدا هنا، لقد رحب بي الجميع ترحيبا حارا. أشعر وكأنني في بيتي. سنرى ما يخبئه لنا المستقبل".

وأضاف "الفريق يمر بفترة جيدة للغاية على المستوى الفني، ونتطلع للمنافسة على جميع البطولات بالموسم الحالي".

يذكر أن الصفقة التي تمت على سبيل الإعارة، شهدت الكثير من الدراما في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

فقد تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغالي.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

ولعب جاكسون 8 مباريات مع بايرن ميونيخ وسجل هدفا وصنع هدفين مع العملاق البافاري.


