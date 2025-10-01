مصدر من الأهلي لـ في الجول: استمرار النحاس لفترة أطول فكرة مطروحة لحين التعاقد مع مدرب

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - عماد النحاس

أصبحت فكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للأهلي مطروحة بقوة على طاولة إدارة الكرة في النادي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "فكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت لفترة أطول قائمة ومطروحة".

وأضاف "وذلك في ظل الرغبة في عدم التسرع في التعاقد مع مدير فني جديد إلا في حالة الاتفاق مع مدرب تتوافر به الشروط التي حددها الأهلي".

وقاد عماد النحاس الأهلي في 4 مباريات عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وفاز الأهلي مع النحاس في 3 مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك، وتعادل مع إنبي.

وحسم الأهلي دربي القاهرة أمام الزمالك لصالحه بالفوز بهدفين لهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية يوم السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ولا يزال له مباراة.

