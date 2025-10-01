ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

اعترف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة برغبة مانشستر سيتي في ضم المدافع الفرنسي جول كوندي.

ويمتد تعاقد كوندي مع برشلونة حتى صيف 2030.

وقال ديكو عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "مانشستر سيتي سألنا إذا كان جول كوندي متاحا في سوق الانتقالات، والجواب كان لا".

أخبار متعلقة:
كوندي: شعرت بالإحباط بسبب الإصابة في الموسم الماضي.. ومبابي قائد بالفطرة برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده

وأضاف "نعم كانت هناك رغبة في رضمه من جانب النادي الإنجليزي، لكن لم يكن هناك أي عرض رسمي".

كوندي كان ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف 2027، لكن النادي الكتالوني نجح في تمديده حتى صيف 2030.

المدافع صاحب الـ 26 عاما كان يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان.

ويلعب كوندي في برشلونة في صيف 2022 قادما من إشبيلية.

ولعب كوندي 149 مباراة مع برشلونة وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين في جميع المسابقات.

برشلونة مانشستر سيتي جول كوندي
نرشح لكم
جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس أرني سلوت: خيبة أمل كبيرة أن نخسر المباراة الثانية على التوالي الهزيمة الثانية على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على ليفربول بمشاركة صلاح انتهت أبطال أوروبا – جالاتاسراي (1)-(0) ليفربول.. خسارة الريدز تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك
أخر الأخبار
هالاند ينافس دوكو وفودين على جائزة لاعب الشهر في سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استمرار النحاس لفترة أطول فكرة مطروحة لحين التعاقد مع مدرب 19 دقيقة | الدوري المصري
ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألابا: جاهز للعب 90 دقيقة.. وسعداء بوجود مبابي معنا 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الركراكي: مارسيليا أعاد أكرد للحياة 59 دقيقة | الوطن العربي
مبابي: كورتوا كان له 80% من الهدف الثاني.. ويجب عدم تكرار ما حدث في الدربي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514441/ديكو-يعترف-برغبة-مانشستر-سيتي-في-ضم-كوندي