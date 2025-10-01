ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي

اعترف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة برغبة مانشستر سيتي في ضم المدافع الفرنسي جول كوندي.

ويمتد تعاقد كوندي مع برشلونة حتى صيف 2030.

وقال ديكو عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "مانشستر سيتي سألنا إذا كان جول كوندي متاحا في سوق الانتقالات، والجواب كان لا".

وأضاف "نعم كانت هناك رغبة في رضمه من جانب النادي الإنجليزي، لكن لم يكن هناك أي عرض رسمي".

كوندي كان ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف 2027، لكن النادي الكتالوني نجح في تمديده حتى صيف 2030.

video:1

المدافع صاحب الـ 26 عاما كان يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان.

ويلعب كوندي في برشلونة في صيف 2022 قادما من إشبيلية.

ولعب كوندي 149 مباراة مع برشلونة وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين في جميع المسابقات.