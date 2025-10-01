ألابا: جاهز للعب 90 دقيقة.. وسعداء بوجود مبابي معنا

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

شدد دافيد ألابا لاعب ريال مدريد على جاهزيته للعب 90 دقيقة بعد تعافيه من الإصابة.

وفاز ريال مدريد على كيرات ألماتي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألابا للصحفيين عقب المباراة: "أشعر أنني في حالة جيدة جدا، أنا مستعد للعب 90 دقيقة كما فعلت اليوم وأشعر أنني بخير".

وتابع "كان هدفنا تحقيق الفوز بعد الدربي، ورد فعلنا مهم جدا وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية وبجدية بالغة وعلى أعلى مستوى".

وأتم "مبابي لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، إنه أفضل لاعب في العالم ولديه القدرة على التسجيل في كل مباراة، وهو مهم داخل الملعب وخارجه ونحن سعداء بانضمامه للفريق".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة ليتصدر جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

