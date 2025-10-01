الركراكي: مارسيليا أعاد أكرد للحياة

أثنى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على قرار مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع المدافع نايف أكرد.

وسجل أكرد هدف فوز مارسيليا على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي.

وقال الركراكي عبر صحيفة ليكيب الفرنسية: "شعرت أنه عاد إلى الحياة، وهذا ساعدنا نحن أيضا في منتخب المغرب".

وأضاف "أكرد كان بحاجة لمن يمنحه المسؤولية، ويجعله المدافع الأول وليس أن يصبح المدافع الثاني أو الثالث أو الرابع بمجرد أن ينخفض مستواه قليلا".

وانضم المغربي إلى مارسيليا قادمًا من وست هام يونايتد في صفقة قيمتها 23 مليون يورو في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية، وانتظر خوض مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي.

وبدأ أكرد مشواره مع الفريق الفرنسي بشكل رائع، حين شارك كأساسي وسجل هدفا وخرج بشباك نظيفة في الفوز على لوريان 4-0.

كما سجل هدف الانتصار الثمين لمارسيليا في شباك باريس سان جيرمانن ومنح فريقه انتصارا غائبا منذ 5 سنوات.

