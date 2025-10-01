مبابي: كورتوا كان له 80% من الهدف الثاني.. ويجب عدم تكرار ما حدث في الدربي

يرى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن عليه تسجيل كل فرصة تتاح له.

وفاز ريال مدريد على كيرات ألماتي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في المباراة ليرفع أهدافه إلى 5 في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقال مبابي للصحفيين عقب المباراة: "يجب ألا ننسى أبدا ما حدث في الدربي، علينا التحسن يوميا وألا نعاني كما حدث ضد أتلتيكو مدريد".

وواصل "أعمل لمساعدة الفريق وأبذل قصارى جهدي للمساعدة على الفوز، إذا سجلت أهدافا لمساعدة الفريق فهذا جيد وإن لم يحدث فهناك طرق أخرى والأهم هو الفوز".

وتابع "ثنائيتي مع جولر؟ علاقتنا جيدة إنه شاب موهوب للغاية ونحن نسعى لمساعدته وسعداء بوجوده معنا".

وأضاف "لاعب مثلي عندما تتاح له 5 فرص، أرغب في تسجيل 5 أهداف منهم وأرغب دائما في المزيد ولهذا السبب تعاقد معي ريال مدريد وسأعمل جاهدا لأكون أكثر فعالية".

وأتم "لا أعلم إن كان كورتوا صنع لي الهدف عمدا ولكن كان له 80 من هذا الهدف".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن ملاحقيه.