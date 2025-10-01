موعد مباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة مرتقبة ضد تشيلي ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

ويلعب منتخب مصر ضد تشيلي ضمن ختام دور المجموعات بكاس العالم تحت 20 عاما.

ولا بديل أمام منتخب مصر للشباب عن الفوز على مستضيف البطولة من أجل الدخول في حسبة التأهل لدور الـ16.

وخسر منتخب مصر في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين دون، ثم خسر أمام نيوزيلندا بنتيجة 2-1.

في المقابل حقق منتخب تشيلي الانتصار على نيوزيلندا بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية، ثم خسر أمام اليابان 2-0 في الجولة الثانية.

وجاء ترتيب المجموعة الحالي:

اليابان 6 نقاط (تأهل)

تشيلي 3 نقاط

نيوزيلندا 3 نقاط

مصر 0 نقاط

فرص منتخب مصر في التأهل

* الاحتمال الأول: الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا.. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

* الاحتمال الثاني: الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الساعة الثانية صباح السبت الموافق 4 أكتوبر 2025

القناة الناقلة: بي إن سبورتس المفتوحة