مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس

عبر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه على كيرات ألماني بطل كازاخستان في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على كيرات بخماسية دون رد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "حققنا الهدف من المباراة والأداء كان قويا".

وأضاف "جئنا من أجل الفوز بالمباراة، أردنا أن نبدأ بشكل جيد في دوري الأبطال بالنظام الجديد والمباراة المقبلة ستكون مهمة ضد يوفنتوس، لعبنا بجدية وسنواصل الاستعداد لمواجهة فياريال في الدوري".

وواصل "لا علاقة لجلوس فالفيردي على مقاعد البدلاء بتصريحاته في المؤتمر الصحفي، فيدي دائما جاهز للمشاركة في أي مركز أطلبه منه، وإذا كانت المباراة تتطلب ذلك لشارك في اللقاء، وهذا هو حال كاريراس أيضا، ويجب أن ندير دقائق لعب كل اللاعبين وكيف ندير اللقاء بالكامل".

وأردف "مبابي حاسم في كل المباريات وأمام المرمى، علينا أن نساعده ونخلق له المزيد من الفرص، هدفه الأول في دربي مدريد كان رائعا ونحتاج إلى أن يتحسن مستواه أكثر، أنا سعيد به وهو يمكنه تقديم موسما رائعا معنا".

وأشار "لم أتحدث مع فينيسيوس عقب المباراة، يجب أن نراعي مشاعر الجميع ولكن لم يحدث أي شيء معه حتى الآن".

وأوضح "بعدما تقدمنا في النتيجة 2-صفر دخل مجموعة من اللاعبين وجميعم قدموا أداء جيدا".

وأتم تصريحاته "أردا جولر يعرف كيف يستغل إمكانياته في وسط الملعب، لديه تمريرات حاسمة مميزة وتألق في المباراة بشكل لافت للنظر".