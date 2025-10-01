بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية مثيرة ضد شيكاغو فاير

حقق شيكاغو فاير الفوز على إنتر ميامي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب الأخيرة بالدوري الأمريكي.

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي بصفوف إنتر ميامي ولكنه لم يسجل أو يصنع أي من أهداف فريقه.

الفوز رفع رصيد شيكاغو للنقطة 51 في المركز الثامن ليضمن المشاركة في ملحق التأهل لنهائيات الدوري، بينما توقف رصيد إنتر ميامي عند النقطة 56 في المركز الثلث ليفقد فرصة تصدر المجموعة والتتويج بكأس المشجعين.

واستقبل إنتر ميامي للمرة الأولى بخماسية في مباراة رسمية منذ انضمام ميسي للفريق.

تقدم شيكاغو فاير بالهدف الأول عن طريق دجي دافيلا في الدقيقة 11 برأسية مستغلا ركنية نفذها مارين هايلي.

وأضاف جوناثان دين الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة من رومينيجي كوامي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وقلص توماس أفيليس الفارق في الدقيقة 39 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وعاد شيكاغو لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق رومينيجي كوامي بعد أن مر من مدافع ميامي بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك بهدوء.

وكاد ميسي أن يسجل هدفا في الدقيقة 51 ولكنه سدد كرة في القائم.

ونجح سواريز في تقليص الفارق بالدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل سواريز هدف التعادل لميامي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وعادل شيكاغو فاير للتقدم من جديد في الدقيقة 8 عن طريق جاستن رينولدز مستغلا تمريرة من ماوريسيو بينيدا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق أطلب بريان جوتيريز رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الخامس لشيكاغو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري ضد نيو إنجلان ريفوليوشن يوم الأحد 5 أكتوبر المقبل.