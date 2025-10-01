بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية مثيرة ضد شيكاغو فاير

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حقق شيكاغو فاير الفوز على إنتر ميامي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب الأخيرة بالدوري الأمريكي.

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي بصفوف إنتر ميامي ولكنه لم يسجل أو يصنع أي من أهداف فريقه.

الفوز رفع رصيد شيكاغو للنقطة 51 في المركز الثامن ليضمن المشاركة في ملحق التأهل لنهائيات الدوري، بينما توقف رصيد إنتر ميامي عند النقطة 56 في المركز الثلث ليفقد فرصة تصدر المجموعة والتتويج بكأس المشجعين.

أخبار متعلقة:
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي

واستقبل إنتر ميامي للمرة الأولى بخماسية في مباراة رسمية منذ انضمام ميسي للفريق.

تقدم شيكاغو فاير بالهدف الأول عن طريق دجي دافيلا في الدقيقة 11 برأسية مستغلا ركنية نفذها مارين هايلي.

وأضاف جوناثان دين الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة من رومينيجي كوامي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وقلص توماس أفيليس الفارق في الدقيقة 39 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وعاد شيكاغو لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق رومينيجي كوامي بعد أن مر من مدافع ميامي بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك بهدوء.

وكاد ميسي أن يسجل هدفا في الدقيقة 51 ولكنه سدد كرة في القائم.

ونجح سواريز في تقليص الفارق بالدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل سواريز هدف التعادل لميامي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وعادل شيكاغو فاير للتقدم من جديد في الدقيقة 8 عن طريق جاستن رينولدز مستغلا تمريرة من ماوريسيو بينيدا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق أطلب بريان جوتيريز رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الخامس لشيكاغو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري ضد نيو إنجلان ريفوليوشن يوم الأحد 5 أكتوبر المقبل.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي شيكاغو فاير
نرشح لكم
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي مجموعة مصر - تشيلي تخطف انتصارا مثيرا أمام نيوزلندا في الدقيقة 97 بكأس العالم للشباب كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة "القصة الجميلة".. بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل
أخر الأخبار
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة 24 دقيقة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا 46 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر.. وينتظر موقف مرموش ساعة | منتخب مصر
تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي بديلا للنني في منتخب مصر الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514433/بمشاركة-ميسي-إنتر-ميامي-يسقط-بخماسية-مثيرة-ضد-شيكاغو-فاير