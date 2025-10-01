كأس العالم للشباب - اليابان تفوز على تشيلي وتمنح مصر فرصة ذهبية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

منتخب تشيلي للشباب تحت 20 عاما

حقق منتخب اليابان تحت 20 عاما فوزا ثمينا على تشيلي ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

وفاز منتخب اليابان تحت 20 عاما على تشيلي 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وسجل رايون إيكيهارا ويوميكي يوكوياما هدفي منتخب اليابان في شباك تشيلي.

أخبار متعلقة:
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب خبر في الجول - منتخب مصر يتلقى عرضا لخوض وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر منافس مصر - باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا

فوز اليابان على تشيلي منح منتخب مصر للشباب فرصة ذهبية للتأهل لثمن النهائي وجدد آماله بعدما خسر مباراتين ضد اليابان ونيوزيلندا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة بإلاضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث لدور الـ16.

ترتيب المجموعة الحالي

اليابان 6 نقاط (تأهل)

تشيلي 3 نقاط

نيوزيلندا 3 نقاط

مصر 0 نقاط

فرص منتخب مصر في التأهل

* الاحتمال الأول: الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا.. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

* الاحتمال الثاني: الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.

منتخب مصر للشباب كاس العالم للشباب
نرشح لكم
موعد مباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم أحمد حسن أول أسطورة مصرية في عالم الألعاب الإلكترونية خبر في الجول - منتخب مصر يتلقى عرضا لخوض وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر مواعيد مباريات الثلاثاء 30 سبتمبر - مصر في كأس العالم للشباب.. ودوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
موعد مباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية مثيرة ضد شيكاغو فاير 30 دقيقة | أمريكا
كأس العالم للشباب - اليابان تفوز على تشيلي وتمنح مصر فرصة ذهبية 38 دقيقة | منتخب مصر
تقييم صلاح أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 1 أكتوبر - برشلونة ضد باريس.. وبيراميدز في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب 10 ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514432/كأس-العالم-للشباب-اليابان-تفوز-على-تشيلي-وتمنح-مصر-فرصة-ذهبية