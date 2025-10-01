كأس العالم للشباب - اليابان تفوز على تشيلي وتمنح مصر فرصة ذهبية

حقق منتخب اليابان تحت 20 عاما فوزا ثمينا على تشيلي ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

وفاز منتخب اليابان تحت 20 عاما على تشيلي 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وسجل رايون إيكيهارا ويوميكي يوكوياما هدفي منتخب اليابان في شباك تشيلي.

فوز اليابان على تشيلي منح منتخب مصر للشباب فرصة ذهبية للتأهل لثمن النهائي وجدد آماله بعدما خسر مباراتين ضد اليابان ونيوزيلندا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة بإلاضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث لدور الـ16.

ترتيب المجموعة الحالي

اليابان 6 نقاط (تأهل)

تشيلي 3 نقاط

نيوزيلندا 3 نقاط

مصر 0 نقاط

فرص منتخب مصر في التأهل

* الاحتمال الأول: الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا.. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

* الاحتمال الثاني: الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.