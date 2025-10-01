تقييم صلاح أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك جالاتا سراي بعدما شارك حين كان فريقه متأخرا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في خسارة ليفربول أمام الفريق التركي بهدف ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جالاتا سراي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 6.5 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 410 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

