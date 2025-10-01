مواعيد مباريات الأربعاء 1 أكتوبر - برشلونة ضد باريس.. وبيراميدز في دوري الأبطال

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

بيراميدز

يفتتح اليوم بيراميدز مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، كما تستكمل مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

أخبار متعلقة:
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية بايرن يتصدر بخماسية.. والهدف 200 لـ جريزمان يقود أتليتكو لاكتساح فرانكفورت

الجيش الرواندي × بيراميدز.. 3:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

رويال يونيون سان جيوا × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

كاراباج × كوبنهاجن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

نابولي × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

موناكو × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

باير ليفركوزن × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

بوروسيا دورتموند × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فياريال × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

برشلونة × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × أولمبياكوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء بيراميدز
نرشح لكم
كين: بافوس غير محظوظ بمواجهتنا.. وسعيد من أجل نيكولاس جاكسون قائمة برشلونة – عودة أليخاندرو بالدي أمام باريس سان جيرمان كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا ألابا: جاهز للعب 90 دقيقة.. وسعداء بوجود مبابي معنا مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى مبابي: كورتوا كان له 80% من الهدف الثاني.. ويجب عدم تكرار ما حدث في الدربي مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس
أخر الأخبار
جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو ساعة | منتخب مصر
تقليص المباريات.. الاتحاد البرازيلي يعلن تعديلات ضخمة على أجندة مسابقاته بدءا من 2026 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية ساعة | كرة يد
ممدوح عباس: اطمئنوا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر قريبا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية 2 ساعة | كرة يد
الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514430/مواعيد-مباريات-الأربعاء-1-أكتوبر-برشلونة-ضد-باريس-وبيراميدز-في-دوري-الأبطال