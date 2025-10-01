مواعيد مباريات الأربعاء 1 أكتوبر - برشلونة ضد باريس.. وبيراميدز في دوري الأبطال
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 10:47
كتب : FilGoal
يفتتح اليوم بيراميدز مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، كما تستكمل مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال إفريقيا
الجيش الرواندي × بيراميدز.. 3:00 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
رويال يونيون سان جيوا × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
كاراباج × كوبنهاجن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
نابولي × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
موناكو × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
باير ليفركوزن × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
بوروسيا دورتموند × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
فياريال × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
برشلونة × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
أرسنال × أولمبياكوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا