صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب

خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة المباراة الثانية في كأس العالم للشباب المقام في تشيلي.

وخسر منتخب الشباب أمام نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكان المنتخب تعرض للخسارة أمام اليابان 2-0.

وباتت فرص المنتخب صعبة في عبور دور المجموعات.

كأس العالم للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ترتيب المجموعة:

تشيلي 3 نقاط (مباراة) سجل 2 استقبل 1 (فارق +1)

اليابان 3 نقاط (مباراة) سجل 2 استقبل 0 (فارق +2)

نيوزيلندا 3 نقاط (مباراتين) سجل 3 واستقبل 3 (فارق 0)

مصر 0 نقاط (مباراتين) سجل 1 واستقبل 4 (فارق -3)

ويلتقي منتخب تشيلي المستضيف أمام اليابان في الجولة الثانية في تمام الساعة الثانية فجر الأربعاء.

حالة خروج مصر

ويودع المنتخب المصري البطولة رسميا في حالة فوز تشيلي أمام اليابان، أو تعادلهما.

فرص مصر

يحتاج المنتخب المصري إلى شرطين من أجل العبور.

الشرط الأول:

خسارة تشيلي أمام اليابان في المباراة المقررة الثانية فجر اليوم.

الشرط الثاني:

أحد الاحتمالين:

* الاحتمال الأول: في الجولة الأخيرة، نحتاج إلى الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا.. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

تشيلي 2 - 1 نيوزيلندا

نيوزيلندا 2 - 1 مصر

* الاحتمال الثاني: في الجولة الأخيرة، نحتاج إلى الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.

وسيتأهل في تلك الحالة منتخبا اليابان ونيوزيلندا، فيما تنافس مصر على أفضل 4 ثوالث.