الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

عمر خضر - منتخب مصر للشباب ضد نيوزيلندا

تعقد موقف منتخب مصر تحت 20 عاما في منافسات كأس العالم للشباب بعد الخسارة من نيوزيلندا.

وخسر منتخب مصر من نيوزيلندا 2-1 بعدما كان متقدما بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وسجل لوك سميث ولوك جوان هدفي نيوزيلندا، فيما أحرز أحمد خالد كاباكا هدف منتخب مصر الوحيد.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما بعد معاناة مع الألم 20 عاما.. بيكام يُجري جراحة في اليد كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا

منتخب مصر تحت 20 عاما تلقى الهزيمة الثانية في البطولة بعد الخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى.

في المقابل حصد منتخب نيوزيلندا 3 نقاط ثمينة بعد سخارته أمام تشيلي في الجولة الأولى.

ويملك منتخبي تشيلي واليابان 3 نقاط لكل منهما قبل مباراة الفريقين.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني بالغضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

ويمكنك التعرف على فرص منتخب مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بالضغط هنا

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بشكل جيد وهدد مرمى منتخب نيوزيلندا في الدقائق الأولى من المباراة.

ونجح أحمد خالد كاباكا في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة الخامسة.

لكن منتخب نيوزيلندا أدرك التعادل سريعا عن طريق لوك سميث بعدما ساتغل عرضية متقنة في الدقيقة 13.

وواصل منتخب نيوزيلندا تفوقه الهجومي وسجل الهدف الثاني عن طريق لوك جوان في الدقيقة 16.

وسدد أحمد خالد كاباكا كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى نيوزيلندا.

ونجح أحمد وهب حارس مرمى منتخب مصر للشباب في التصدي لتسديدة صاروخية

ومع بداية الشوط الثاني كثف منتخب مصر محاولاته وضاعت فرصة التعادل بعد ضربة رأسية من معتز محمد.

وانطلق عمر خضر من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة متقنة أبعدها دفاع منتخب نيوزيلندا

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه كأس العالم للشباب
نرشح لكم
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة "نحتاج أن نلعب جميعا معا".. رسالة جوان بيزيرا بعد خسارة القمة انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم
أخر الأخبار
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب 46 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
بايرن يتصدر بخماسية.. والهدف 200 لـ جريزمان يقود أتليتكو لاكتساح فرانكفورت ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش ساعة | الدوري المصري
أرني سلوت: خيبة أمل كبيرة أن نخسر المباراة الثانية على التوالي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514428/الهزيمة-الثانية-منتخب-مصر-يخسر-من-نيوزيلندا-ويعقد-موقفه-في-كأس-العالم-للشباب