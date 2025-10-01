الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب

تعقد موقف منتخب مصر تحت 20 عاما في منافسات كأس العالم للشباب بعد الخسارة من نيوزيلندا.

وخسر منتخب مصر من نيوزيلندا 2-1 بعدما كان متقدما بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وسجل لوك سميث ولوك جوان هدفي نيوزيلندا، فيما أحرز أحمد خالد كاباكا هدف منتخب مصر الوحيد.

منتخب مصر تحت 20 عاما تلقى الهزيمة الثانية في البطولة بعد الخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى.

في المقابل حصد منتخب نيوزيلندا 3 نقاط ثمينة بعد سخارته أمام تشيلي في الجولة الأولى.

ويملك منتخبي تشيلي واليابان 3 نقاط لكل منهما قبل مباراة الفريقين.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني بالغضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بشكل جيد وهدد مرمى منتخب نيوزيلندا في الدقائق الأولى من المباراة.

ونجح أحمد خالد كاباكا في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة الخامسة.

لكن منتخب نيوزيلندا أدرك التعادل سريعا عن طريق لوك سميث بعدما ساتغل عرضية متقنة في الدقيقة 13.

وواصل منتخب نيوزيلندا تفوقه الهجومي وسجل الهدف الثاني عن طريق لوك جوان في الدقيقة 16.

وسدد أحمد خالد كاباكا كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى نيوزيلندا.

ونجح أحمد وهب حارس مرمى منتخب مصر للشباب في التصدي لتسديدة صاروخية

ومع بداية الشوط الثاني كثف منتخب مصر محاولاته وضاعت فرصة التعادل بعد ضربة رأسية من معتز محمد.

وانطلق عمر خضر من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة متقنة أبعدها دفاع منتخب نيوزيلندا