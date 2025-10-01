كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية

يواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني ضمن منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

ويلعب الأهلي على مباراة الميدالية البرونزية وتحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية على التوالي.

وخسر الأهلي أمام برشلونة في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح برشلونة في الفوز على الأهلي بنتيجة 26-21.

موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة الساعة 5:15 مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة منافسات البطولة.

وكان الأهلي قد توج ببرونزية النسخة الماضية بعد الفوز على برشلونة.