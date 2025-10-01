بايرن يتصدر بخماسية.. والهدف 200 لـ جريزمان يقود أتليتكو لاكتساح فرانكفورت

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه بافوس القبرصي بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل خماسية بايرن ميونيخ هاري كين في الدقيقتين 15، و34، ورافييل جيريرو في الدقيقة 20، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 31، ومايكل أوليسي في الدقيقة 69.

فيما سجل هدف بافوس الوحيد ميسلاف أورشيتش.

وتصدر بايرن ميونيخ ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ريال مدريد وإنتر، ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق البافاري.

وتعادل توتنام هوتسبير أمام بودو جليمت النرويجي بهدفين لكل فريق.

سجل هدفي أصحاب الأرض النرويجي ينس بيتر هاوجي في الدقيقتين 53، و66.

أما توتنام هنجح في العودة للمباراة عن طريق ميكي فان دي فين في الدقيقة 68، قبل أن يسجل جوستين جوندرسن هدف التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة رفع توتنام رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما حصد بودو جليمت نقطته الثانية بعد التعادل الثاني على التوالي في المركز الـ20.

واكتسح أتليتكو مدريد منافسه آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد.

سجل الهدف الأول الفريق الإسباني مبكرا راسبادوري في الدقيقة 4.

وسجل روبن لو نورماند الهدف الثاني في الدقيقة 33، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو بثلاثية نظيفة.

ووصل أنطوان جريزمان للهدف رقم 200 بقميص أتليتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني أضاف لأصحاب الأرض جوليانو سيميوني الهدف الرابع في الدقيقة 70، واختتم الأهداف جوليان ألفاريز في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

وسجل هدف فرانكفورت الوحيد جوناثان بوركاردت في الدقيقة 57.

وحصد أتلتيكو مدريد أول نقاط له في دوري الأبطال بعد خسارة الجولة الأولى أمام ليفربول، في المركز السادس.

وتوقف رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز الـ15.

وفاز إنتر بثلاثية نظيفة على حساب سلافيا براج.

سجل ثلاثية الإنتر لاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقتين 30، و65، ودينزل دومفريس في الدقيقة 34.

إنتر نجح في حصد نقطته السادسة بالتساوي مع بايرن وريال مدريد.

أما سلافيا براج فتوقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الـ26.

وفاز أولمبيك مارسيليا على أياكس الهولندي برباعية نظيفة، على ملعب فيلودروم.

سجل رباعية مارسيليا إيجور بايشاو هدفين في الدقيقتين 6، و8.

وأضاف ماسون جرينوود الثالث في الدقيقة 26، فيما اختتم بيير إيميريك أوباميانج أهداف مارسيليا في الدقيقة 53.

مارسيليا نجح في الارتقاء للمركز السابع برصيد 3 نقاط، وبقي أياكس بصفر من النقاط في المركز 35 وقبل الأخير.

