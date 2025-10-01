محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي عدم ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة.

وقضى محمد سراج 8 سنوات كعضو مجلس إدارة للأهلي مع قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وقرر الأهلي إقامة انتخابات مجلس الإدارة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

