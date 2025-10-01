تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 00:40

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري

كشف تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن حاجة فريقه لمزيد من الوقت لعودة النتائج الجيدة.

ويتواجد الاتحاد في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد 5 نقاط من 8 مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري ناد كبير جدا ولديه تاريخ عظيم، وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون رائعة للفريق وأتمنى تكوين جيل لمستقبل الفريق".

وتابع "هناك بعض النواقص في الفريق، ولدينا 5 مباريات حتى يناير المقبل وإن شاء الله بتكاتف الجميع نتخطى تلك المرحلة".

وشدد "ما يهمني أن يعرف لاعبو نادي الاتحاد قيمة القميص الذي يرتدونه، والمباراة الجيدة ستضعك في مكانة أفضل".

وأضاف تامر مصطفى "نحتاج المزيد من الوقت، وأتمنى أن تصبر الجماهير في الفترة الحالية وتدعمنا، ما يهمني طريقة خروجي من النادي، وسنفعل كل شيء من أجل الاتحاد وإن شاء الله ربنا يوفقنا".

وبسؤاله عن التدعيمات المطلوبة في الفريق أجاب "لا أريد الخوض في تفاصيل بالوقت الحالي من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، ولا توجد نية حتى الآن لرحيل أي لاعب ولن أفكر في ذلك قبل يناير".

أما عن حقيقة أزمته مع محمود جنش قال: "غير صحيح وجود أزمة سابقة بيني وبين محمود جنش بشأن مبارياته ضد الزمالك، أنا من أكثر الداعمين ولا يمكنني اتهامه بأي شيء".

وتابع "تعاقدي مع الاتحاد مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وننتظر دعم الجماهير طوال الفترة المقبلة".

وواصل "هناك استجابة كبيرة من اللاعبين من الناحية الخططية، وهناك بعض التفاصيل ستظهر مع الوقت".

وكشف تامر مصطفى "لدينا إصابات مؤثرة من 8 أو 9 لاعبين مثل محمود علاء وأحمد محمود وغيرهم، ومن غير المتوقع اكتمال الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب".

واختتم تصريحاته "من الوارد تغيير أحد اللاعبين الأجانب في يناير، لكن لن نتعاقد مع لاعب إلا إذا كان مفيدا لفريق الاتحاد".

المدرب البالغ 50 عاما يخوض سادس تجاربه في الدوري المصري بعد مصر للمقاصة والجونة وإنبي ومودرن سبورت والإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.

