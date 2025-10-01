أرني سلوت: خيبة أمل كبيرة أن نخسر المباراة الثانية على التوالي

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن شعوره بخيبة أمل بعد خسارة فريقه أمام جالاتاسراي التركي.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثانية على التوالي له في الموسم الحالي، وذلك بعدما خسر أمام جالاتاسراي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول للمرة الثانية على التوالي في الموسم، بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري قبل أيام.

وقال سلوت عبر قناة بي إن سبورتس: "خيبة أمل أن نخسر المباراة الثانية على التوالي، لكن بالنسبة لي الآداء كان مختلفا مقارنة بالسبت الماضي أمام كريستال بالاس".

وأضاف "كان لنا عدة فرص وكان من الممكن أن نتقدم بهدف، ثم جاءت هجمة مرتدة علينا وسوبوسلاي ارتكب خطأ غير مقصود فيها".

وأتم تصريحاته "تحكمنا في الهجمات المرتدة علينا وفي بعض الأحيان تفوق جالاتاسراي وكان هناك ذكاء من لاعبيهم".