الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو

فاز تشيلسي الإنجليزي أمام بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وحقق تشيلسي الفوز الأول بدوري الأبطال بعدما خسر في مواجهته الأولى أمام بايرن ميونيخ 3-1.

وتلقى بنفيكا الخسارة لمباراته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الأولى على ملعب النور أمام كارباج أجدام 3-2.

أحرز هدف تشيلسي الوحيد ريتشارد رويس مدافع بنفيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، بعد عرضية من نيتو تابعها جارناتشو قبل أن تصطدم بمدافع بنفيكا لتسكن الشباك.

وألقت جماهير بنفيكا مقذوفات في الملعب في الدقيقة 40 لتتوقف المباراة، لولا تدخل جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، واللاعبين من أجل تهدئة الجماهير.

ونال جواو بيدرو مهاجم تشيلسي البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وخاض بنفيكا المباراة الرابعة تحت قيادة مورينيو، إذ لعب 3 مباريات في الدوري البرتغالي، حقق الفوز على إيه في إس بثلاثية نظيفة، وجل فيسنتي 2-1، فيما تعادل أمام ريو آفي 1-1، ليتلقى مورينيو الخسارة الأولى مع بنفيكا.

وتحدث ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن خسارة آخر مباراتين في الدوري، معللا ذلك بلعب الفريق منقوص العدد بعد تلقي بطاقة حمراء.

وخسر تشيلسي أمام برايتون بعد تلقي تريفوه تشالوباه بطاقة حمراء في الدقيقة 53 لتسكن شباكه 3 أهداف، ويخسر 3-1.

كما خسر أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 بعدما طُرد روبرت سانشيز حارس المرمى، بعد 5 دقائق.

ولكن حقق تشيلسي الفوز أمام بنفيكا رغم لعبه منقوص العدد ولكن البطاقة الحمراء جاءت متأخرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأضاف ماريسكا "المباراة الوحيدة التي خسرناها في الأشهر الستة الماضية والتي لم تتضمن بطاقة حمراء كانت أمام بايرن ميونيخ خارج أرضنا".

وخسر تشيلسي أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى بدوري الأبطال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتعرض جوزيه مورينيو للهزيمة الثامنة (فاز في 4 مباريات فقط) من إجمالي 15 مباراة خاضها أمام تشيلسي في كافة البطولات وتعادل في 3 وخسر في 8.

ويرجع آخر فوز لمورينيو أمام تشيلسي مع مانشستر يونايتد 2-1 في فبراير 2018 بالدوري الإنجليزي

كما تعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها تشيلسي وبنفيكا في دور المجموعات، أو مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

المواجهات الأربعة السابقة كانت في المواجهات الإقصائية، ربع نهائي 2011 - 2012، ونهائي الدوري الأوروبي 2012 - 2013، ودور الـ16 في كأس العالم للأندية

وفاز تشيلسي في كافة المباريات.

وخسر بنفيكا للمباراة التاسعة أمام فريق إنجليزي (تعادل 3، خسر 6).

ويعود الفوز الأخير أمام توتنام في الدوري الأوروبي بدور الـ16 وانتهت 3-1.

وللمباراة الـ19 على التوالي لم يخرج بنفيكا بشباك نظيفة أمام منافس إنجليزي منذ نوفمبر 2009 أمام إيفرتون في الدوري الأوروبي 2-0

مواجهات تشيلسي

ويلتقي تشيلسي في الجولات الست المقبلة أمام برشلونة وأياكس، وبافوس على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة أتالانتا، ونابولي وكارباج أجدام

مواجهات بنفيكا

أما بنفيكا فيواجه ريال مدريد وليفركوزن، ونابولي، فيما يخرج لمواجهة يوفنتوس، وأياكس، ونيوكاسل.