الهزيمة الثانية على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على ليفربول بمشاركة صلاح

تلقى ليفربول الهزيمة الثانية على التوالي له في الموسم الحالي، وذلك بعدما خسر أمام جالاتاسراي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول للمرة الثانية على التوالي في الموسم، بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري قبل أيام.

ليتوقف رصيد ليفربول عند 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا.

ولم يبدأ محمد صلاح قائد منتخب مصر المباراة مع ليفربول وجلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

بدأت المباراة بمحاولات من ليفربول وأهدر هوجو إيكيتيكي فرصة التقدم من انفراد تام بالمرمى.

ونجح جالاتاسراي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها فيكتور أوسيمين.

وفي الشوط الثاني أهدر إيكيتيكي فرصة التعادل بتسديدة بكعب القدم من أمام المرمى أبعدها الحارس.

وأهدر أوسيمين فرصة إضافة الهدف الثاني لجالاتاسراي في الدقيقة 54 بعدما انفرد بالمرمى بقطع الكرة من دفاع ليفربول، لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس أليسون.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تعرض أليسون للإصابة، ليغادر الملعب في الدقيقة 55 ويشارك بدلا منه جورجي ماماردشافيلي.

ودفع أرني سلوت مدرب ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح في الدقية 62 من المباراة رفقة ألكسندر إيزاك وكونور برادلي، بدلا من جيرمي فريمبونج وكودي جاكبو وجرافينبيرخ.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 88 من المباراة بعد تدخل مدافع جالاتاسراي مع إبراهيما كوناتي.

لكن بعد مراجعة اللعبة في الفيديو قرر حكم المباراة إلغاء ركلة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز جالاتاسراي بهدف دون رد.

video:1