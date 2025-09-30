حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة

عبر الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم مباراة القمة، عن سعادته بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأوضح جرادو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "أعرف الأهلي والزمالك، الأهلي يتواجد في مونديال الأندية دائما، وكنت حكما رابعا في إحدى مباريات الزمالك منذ 3 سنوات".

وأضاف "نحن في إسبانيا نعرف مدى شعبية هذين الناديين الكبيرين في القاهرة، ونتابعهما باستمرار ونحترمهما كثيرًا".

وأكمل "الأجواء في الملعب كانت رائعة، جماهير كل فريق كانت تشجع بكل قوة وحماس، كانت تجربة ممتازة، وأتمنى في المستقبل أن يتملئ الملعب عن آخره".

وأتم "أتيت إلى مصر 3 مرات من قبل وأشعر بسعادة كبيرة، وسعيد جدا بحسن ضيافة المصريين، القاهرة مدينة ساحرة".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.