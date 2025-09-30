حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

الحكم الإسباني سيزار سوتو

عبر الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم مباراة القمة، عن سعادته بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأوضح جرادو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "أعرف الأهلي والزمالك، الأهلي يتواجد في مونديال الأندية دائما، وكنت حكما رابعا في إحدى مباريات الزمالك منذ 3 سنوات".

أخبار متعلقة:
قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري

وأضاف "نحن في إسبانيا نعرف مدى شعبية هذين الناديين الكبيرين في القاهرة، ونتابعهما باستمرار ونحترمهما كثيرًا".

وأكمل "الأجواء في الملعب كانت رائعة، جماهير كل فريق كانت تشجع بكل قوة وحماس، كانت تجربة ممتازة، وأتمنى في المستقبل أن يتملئ الملعب عن آخره".

وأتم "أتيت إلى مصر 3 مرات من قبل وأشعر بسعادة كبيرة، وسعيد جدا بحسن ضيافة المصريين، القاهرة مدينة ساحرة".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.

الأهلي الزمالك القمة حكم القمة سيزار سوتو جرادو
نرشح لكم
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش "نحتاج أن نلعب جميعا معا".. رسالة جوان بيزيرا بعد خسارة القمة قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة
أخر الأخبار
صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب 37 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب 52 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
بايرن يتصدر بخماسية.. والهدف 200 لـ جريزمان يقود أتليتكو لاكتساح فرانكفورت ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش ساعة | الدوري المصري
أرني سلوت: خيبة أمل كبيرة أن نخسر المباراة الثانية على التوالي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514420/حكم-القمة-أعرف-الأهلي-والزمالك-وأتمنى-امتلاء-الملعب-عن-آخر-المرة-المقبلة