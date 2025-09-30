"نحتاج أن نلعب جميعا معا".. رسالة جوان بيزيرا بعد خسارة القمة

وجه جوان بيزيرا لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه بعد خسارة القمة أمام الأهلي في الدوري.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وكتب جوان بيزيرا عبر إنستجرام" "الفرد لا يعمل إلا عندما تكون هناك الجماعية، نحن بحاجة إلى أن نلعب جميعا معا: الجماهير واللاعبون والجهاز الفني".

وشدد بيزيرا "الهزيمة مؤلمة، لكنها تُظهر بداخلها من يرتدي القميص حقا".

وسجل هدف الزمالك حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، بينما سجل ثنائية الأهلي كل من حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.