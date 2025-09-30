انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أحمد خالد كاباكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم تحت 20 عاما.

لمتابعة مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب

نهاية المباراة

ق76 تسددية قوية من عمر خضر تصطدم بمدافع نيوزيلندا

ق66 انطلاقة واعدة وتسديدة صاروخية تمر بجوار منتخب نيوزيلندا

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق16 لوك جوان يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيوزيلندا بعد خطأ دفاعي.

ق13 هدف التعادل لمنتخب نيوزلندا عن طريق لوك سميث بعد عرضية متقنة.

ق5 أحمد خالد كاباكا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

انطلاق المباراة

كأس العالم للشباب منتخب مصر تحت 20 عاما
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر
أخر الأخبار
أمين عمر حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو 41 دقيقة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514418/مباشر-كأس-العالم-للشباب-مصر-1-2-نيوزيلندا-التعادل-يضيع