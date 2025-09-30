انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم تحت 20 عاما.

لمتابعة مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق76 تسددية قوية من عمر خضر تصطدم بمدافع نيوزيلندا

ق66 انطلاقة واعدة وتسديدة صاروخية تمر بجوار منتخب نيوزيلندا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16 لوك جوان يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيوزيلندا بعد خطأ دفاعي.

ق13 هدف التعادل لمنتخب نيوزلندا عن طريق لوك سميث بعد عرضية متقنة.

ق5 أحمد خالد كاباكا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

انطلاق المباراة