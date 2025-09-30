انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أحمد خالد كاباكا

كأس العالم للشباب منتخب مصر تحت 20 عاما
التعليقات
