قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات

شارك الثنائي أحمد زيزو ومحمد مجدي أفشة في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وكان قد فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشفت قناة الأهلي عن مشاركة الثنائي زيزو وأفشة في التدريبات الجماعية بشكل كامل اليوم الثلاثاء.

وبات الثنائي جاهزا لخوض مواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري المصري.

ويواجه الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وفي نفس السياق أجرى حسين الشحات أشعة على الكتف ولم يشارك في تدريبات اليوم.

وينتظر الجهاز الطبي للأهلي نتيجة فحوصات حسين الشحات لحسم موقفه من مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويغيب محمود تريزيجيه عن مواجهة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية على استاد المقاولون العرب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة مع خوض الأحمر لمباراة أقل.

وكان حسين الشحات قد تعادل للأهلي أمام الزمالك قبل أن يضيف محمود تريزيجيه هدف الفوز من ركلة جزاء.