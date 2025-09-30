تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم

يعتمد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر تحت 20 عاما على ثلاثي هجومي خلال مواجهة نيوزيلندا.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا بعد قليل ضمن كأس العالم تحت 20 عاما.

وأجرى نبيه تبديلين عن مواجهة اليابان الأولى، بمشاركة معتز محمد بدلا من سيف سفاجا، ومؤمن شريف بدلا من حامد عبد الله

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب ضد نيوزيلندا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد خالد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نائل

وجاءت دكة البدلاء:

عبد المنعم تامر - أحمد منشاوي - سيف سفاجا - عمر معوض - محمد هيثم - حامد عبد الله - عمر خضر - عمر خالد بيبو - محمد السيد - أحمد وحيد