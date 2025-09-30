تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

منتخب الشباب تحت 20 عاما

يعتمد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر تحت 20 عاما على ثلاثي هجومي خلال مواجهة نيوزيلندا.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا بعد قليل ضمن كأس العالم تحت 20 عاما.

وأجرى نبيه تبديلين عن مواجهة اليابان الأولى، بمشاركة معتز محمد بدلا من سيف سفاجا، ومؤمن شريف بدلا من حامد عبد الله

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب ضد نيوزيلندا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد خالد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نائل

وجاءت دكة البدلاء:

عبد المنعم تامر - أحمد منشاوي - سيف سفاجا - عمر معوض - محمد هيثم - حامد عبد الله - عمر خضر - عمر خالد بيبو - محمد السيد - أحمد وحيد

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب منتخب نيوزيلندا
نرشح لكم
حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة "نحتاج أن نلعب جميعا معا".. رسالة جوان بيزيرا بعد خسارة القمة مباشر كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. التعادل يضيع قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة
أخر الأخبار
أرني سلوت: خيبة أمل كبيرة أن نخسر المباراة الثانية على التوالي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الهزيمة الثانية على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على ليفربول بمشاركة صلاح 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة 51 دقيقة | الدوري المصري
"نحتاج أن نلعب جميعا معا".. رسالة جوان بيزيرا بعد خسارة القمة ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. التعادل يضيع ساعة | الكرة المصرية
قناة الأهلي: مشاركة زيزو وأفشة في التدريبات بشكل كامل.. وفحص طبي لحسم موقف الشحات ساعة | الدوري المصري
تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514416/تشكيل-منتخب-الشباب-ثلاثي-هجومي-أمام-نيوزيلندا-في-كأس-العالم