فريمبونج بديله.. سلوت يكشف سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن سبب استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي لمواجهة الريدز أمام جالاتا سراي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتا سراي في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف سلوت في تصريحات لـ أمازون برايم فيديو عن استبعاد صلاح: "تحدثنا عن المباريات التي ننتظرها، بعد أيام قليلة لدينا مباراة مهمة أخرى قادمة أمام تشيلسي خارج أرضنا".

كما أعلن سلوت عن بديل صلاح: "جيريمي فريمبونج سيلعب كجناح أيمن ضد جالاتا سراي وليس ظهير أيمن".

وأكمل "يتعين علينا الاستفادة من فريقنا والاستفادة منه لا يعني دائمًا منذ البداية."

وأتم سلوت "آخر مرة سجل فيها صلاح ثلاثة أهداف هاتريك بعدما دخل كبديل أمام رينجرز، وكان وقتها فان برونكهورست مدربا للفريق الأسكتلندي والآن مساعدا في ليفربول، لقد تحدثنا عن ذلك".

وسجل صلاح ثلاثية "هاتريك" في 6 دقائق في شباك رينجرز عام 2022 حين حل بديلا، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 7-1 أمام بطل أسكلتلندا.

وحقق ليفربول الفوز في الجولة الأولى أمام أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، نجح فيها صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر.