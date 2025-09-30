فريمبونج بديله.. سلوت يكشف سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن سبب استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي لمواجهة الريدز أمام جالاتا سراي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتا سراي في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف سلوت في تصريحات لـ أمازون برايم فيديو عن استبعاد صلاح: "تحدثنا عن المباريات التي ننتظرها، بعد أيام قليلة لدينا مباراة مهمة أخرى قادمة أمام تشيلسي خارج أرضنا".

أخبار متعلقة:
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي صلاح على رأس قائمة ليفربول المسافرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة

كما أعلن سلوت عن بديل صلاح: "جيريمي فريمبونج سيلعب كجناح أيمن ضد جالاتا سراي وليس ظهير أيمن".

وأكمل "يتعين علينا الاستفادة من فريقنا والاستفادة منه لا يعني دائمًا منذ البداية."

وأتم سلوت "آخر مرة سجل فيها صلاح ثلاثة أهداف هاتريك بعدما دخل كبديل أمام رينجرز، وكان وقتها فان برونكهورست مدربا للفريق الأسكتلندي والآن مساعدا في ليفربول، لقد تحدثنا عن ذلك".

وسجل صلاح ثلاثية "هاتريك" في 6 دقائق في شباك رينجرز عام 2022 حين حل بديلا، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 7-1 أمام بطل أسكلتلندا.

وحقق ليفربول الفوز في الجولة الأولى أمام أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، نجح فيها صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ليفربول صلاح دوري أبطال أوروبا سلوت
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514415/فريمبونج-بديله-سلوت-يكشف-سبب-جلوس-صلاح-على-مقاعد-البدلاء-أمام-جالاتا-سراي