هاتريك مبابي.. ريال مدريد يستعيد توازنه بخماسية في كيرات ألماتي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا على حساب كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على كيرات ألماتي 5-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك) وإدوارد كامافينجا وبراهيم دياز. أهداف ريال مدريد

ريال حقق الانتصار الثاني وجمع 6 نقاط من مباراتين عقب الفوز على مارسيليا وكيرات ألماتي.

مبابي سجل الهاتريك الرابع له في دوري الأبطال ما يجعله الفرنسي الأكثر تسجيلا للهاتريك بالتساوي مع كريم بنزيمة والثالث في تاريخ البطولة ككل.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي على مرمى كيرات ألماتي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسجل مبابي الهدف الأول لريال مدريد في مرمى كيرات ألماتي من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وعزز مبابي تقدم ريال مدريد بعدما استغل تمريرة رائعة من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وأودعها الشباك في الدقيقة 52.

وأضاف مبابي الهدف الثالث الشخصي و(هاتريك) والثالث لريال مدريد في الدقيقة 73 من المباراة.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد بعد تسديدة قوية في الدقيقة 83.

واختتم البديل براهيم دياز حفلة الأهداف وسجل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ريال مدريد مبابي
