انتهت في أبطال أوروبا - تشيلسي (1)-(0) بنفيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي الإنجليزي أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ 3-1، فيما خسر بنفيكا على ملعبه أمام كارباج أجدام 3-2.

-------------

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 1-0

ق 90+6: جواو بيدرو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية، والطرد، بسبب لعبة خطرة.

ق 61: تبديلان لتشيلسي بنزول جواو بيدرو وجيتنز وخروج جورج وجارناتشو

ق 54: التبديل الأول لتشيلسي بنزول ستيفاو بدلا من فاكوندو بونانوتي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0

ق 44: كرة طويلة تسلمها كوكوريلا داخل منطقة الجزاء ليمرر لـ جورج ليسددها ضعيفة في يد الحارس.

ق 40: جماهير بنفيكا تلقي مقذوفات في الملعب، والمباراة تتوقف.. ومورينيو يقرر التدخل لتهدئة الجماهير

No description available.

ق 18: جوووول هدف عكسي عن طريق ريتشارد رويس مدافع بنفيكا بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من نيتو تابعها جارناتشو قبل تصطدم بمدافع بنفيكا لتسكن الشباك.

ق 11: تسديدة من جارناتشو مرت بجوار القائم

ق 7: ضغط من بنفيكا ودفاع تشيلسي يبعد

بداية المباراة

بنفيكا تشيلسي مورينيو دوري أبطال أوروبا
