انتهت في أبطال أوروبا - تشيلسي (1)-(0) بنفيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي الإنجليزي أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

وخسر تشيلسي المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ 3-1، فيما خسر بنفيكا على ملعبه أمام كارباج أجدام 3-2.

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 1-0

ق 90+6: جواو بيدرو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية، والطرد، بسبب لعبة خطرة.

ق 61: تبديلان لتشيلسي بنزول جواو بيدرو وجيتنز وخروج جورج وجارناتشو

ق 54: التبديل الأول لتشيلسي بنزول ستيفاو بدلا من فاكوندو بونانوتي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0

ق 44: كرة طويلة تسلمها كوكوريلا داخل منطقة الجزاء ليمرر لـ جورج ليسددها ضعيفة في يد الحارس.

ق 40: جماهير بنفيكا تلقي مقذوفات في الملعب، والمباراة تتوقف.. ومورينيو يقرر التدخل لتهدئة الجماهير

ق 18: جوووول هدف عكسي عن طريق ريتشارد رويس مدافع بنفيكا بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من نيتو تابعها جارناتشو قبل تصطدم بمدافع بنفيكا لتسكن الشباك.

ق 11: تسديدة من جارناتشو مرت بجوار القائم

ق 7: ضغط من بنفيكا ودفاع تشيلسي يبعد

بداية المباراة