انتهت أبطال أوروبا – جالاتاسراي (1)-(0) ليفربول.. خسارة الريدز
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد جالاتاسراي التركي، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.
نهاية المباراة بخسارة ليفربول
ق 89: إلغاء ركلة الجزاء
ق 88: ركلة جزاااء لليفربول
ق 62: نزول صلاح وإيزاك
ق 55: إصابة أليسون وخروجه ونزول ماماردشافيلي
ق 54: أوسيمين يهدر الثاني من انفراد بالمرمى بعد قطع الكرة من الدفاع
ق 48: إيكيتيكي يهدر التعادل بكعب القدم
نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتاسراي بهدف
ق16 فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي من ركلة جزاء
ق15 هوجو إيكيتيكي يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام.
انطلاق المباراة
