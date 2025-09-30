كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:51

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد برشلونة - كرة يد

خسر الأهلي أمام برشلونة في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح برشلونة في الفوز على الأهلي بنتيجة 26-21.

وبذلك يلعب برشلونة أمام فيزبريم المجري في نهائي كأس العالم للأندية المقامة على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

أخبار متعلقة:
كرة يد - في انتظار الفائز من الأهلي وبرشلونة.. فيزبريم يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية انتهت كرة يد - الأهلي (21)-(26) برشلونة.. نهاية المباراة كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك

ويصل برشلونة البطل التاريخي للبطولة للنهائي لأول مرة منذ نسخة 2022.

ويواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد توج ببرونزية النسخة الماضية بعد الفوز على برشلونة.

ويلعب الأهلي أمام ماجديبورج الساعة 5:15 بتوقيت مصر مساء يوم الخميس.

ويقود الرباعي المصري يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" فريق فيزبريم.

الأهلي برشلونة كرة يد ماجديبورج
نرشح لكم
انتهت كرة يد - الأهلي (21)-(26) برشلونة.. نهاية المباراة كرة يد - في انتظار الفائز من الأهلي وبرشلونة.. فيزبريم يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
هاتريك مبابي.. ريال مدريد يستعيد توازنه بخماسية في كيرات ألماتي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - تشيلسي (0)-(0) بنفيكا.. بداية المباراة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – جالاتاسراي (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية 17 دقيقة | كرة يد
فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين 36 دقيقة | سعودي في الجول
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة 38 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم 52 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514411/كرة-يد-الأهلي-يخسر-أمام-برشلونة-ويواجه-ماجديبورج-على-برونزية-كأس-العالم-للأندية