كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:51
كتب : محمد سمير
خسر الأهلي أمام برشلونة في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.
ونجح برشلونة في الفوز على الأهلي بنتيجة 26-21.
وبذلك يلعب برشلونة أمام فيزبريم المجري في نهائي كأس العالم للأندية المقامة على صالة العاصمة الإدارية في مصر.
ويصل برشلونة البطل التاريخي للبطولة للنهائي لأول مرة منذ نسخة 2022.
ويواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان الأهلي قد توج ببرونزية النسخة الماضية بعد الفوز على برشلونة.
ويلعب الأهلي أمام ماجديبورج الساعة 5:15 بتوقيت مصر مساء يوم الخميس.
ويقود الرباعي المصري يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" فريق فيزبريم.
