محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد شكري

أعلن محمد شكري ظهير أيسر فريق الأهلي تعافيه من الإصابة وعودته لتدريبات الفريق من جديد.

وتعرض شكري للإصابة في الجولة الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت.

ونشر محمد شكري صورة له عبر حسابه على إنستجرام من التدريبات وكتب عليها "العودة".

وتعرض محمد شكري للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وكان قد فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة مع خوض الأحمر لمباراة أقل.

ويستعد الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سيراميكا كليوباترا.

