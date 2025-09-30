التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يلتقي تشيلسي أمام بنفيكا في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وخسر تشيلسي في المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، فيما تلقى بنفيكا هزيمة مفاجئة أمام كارباج أجدام 3-2.

وكشف إنزو ماريسكا عن تشكيل تشيلسي الذي جاء كالتالي:

أخبار متعلقة:
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي حكيمي: خسارة الكرة الذهبية ليست خيبة أمل.. ونونو مينديش يستطيع إيقاف يامال لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - بينوا بادياشيلي - مارك كوكوريا

الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو - فاكوندو بونانوتي

الهجوم: بيدرو نيتو - أليخاندرو جارناتشو - تيريك جورج

أما جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا فكشف عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أمار ديديتش - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل دال

الوسط: ريتشارد ريوس - إنزو بارينيتشيا

وسط الهجوم: فريدريك أورسنيس - جيورجي سوداكوف - دودي لوكيباكيو

الهجوم: فانجيليس بافليديس

مواجهات تشيلسي

ويلتقي تشيلسي في الجولات الست المقبلة أمام برشلونة وأياكس، وبافوس على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة أتالانتا، ونابولي وكارباج أجدام

مواجهات بنفيكا

أما بنفيكا فيواجه ريال مدريد وليفركوزن، ونابولي، فيما يخرج لمواجهة يوفنتوس، وأياكس، ونيوكاسل.

بنفيكا تشيلسي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514408/التشكيل-جارناتشو-أساسي-مع-تشيلسي-ومورينيو-يدفع-بـ-أوتاميندي-في-دفاع-بنفيكا