التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا

يلتقي تشيلسي أمام بنفيكا في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وخسر تشيلسي في المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، فيما تلقى بنفيكا هزيمة مفاجئة أمام كارباج أجدام 3-2.

وكشف إنزو ماريسكا عن تشكيل تشيلسي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - بينوا بادياشيلي - مارك كوكوريا

الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو - فاكوندو بونانوتي

الهجوم: بيدرو نيتو - أليخاندرو جارناتشو - تيريك جورج

أما جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا فكشف عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أمار ديديتش - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل دال

الوسط: ريتشارد ريوس - إنزو بارينيتشيا

وسط الهجوم: فريدريك أورسنيس - جيورجي سوداكوف - دودي لوكيباكيو

الهجوم: فانجيليس بافليديس

مواجهات تشيلسي

ويلتقي تشيلسي في الجولات الست المقبلة أمام برشلونة وأياكس، وبافوس على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة أتالانتا، ونابولي وكارباج أجدام

مواجهات بنفيكا

أما بنفيكا فيواجه ريال مدريد وليفركوزن، ونابولي، فيما يخرج لمواجهة يوفنتوس، وأياكس، ونيوكاسل.