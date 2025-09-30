وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاء عبر الكونفرانس مع لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة قبل ساعات من مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا.

ويلعب منتخب مصر تحت 20 عاما ضد نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة للاعبين: "كل الأجواء الإيجابية تحيط بكم فى ظل دعم الدولة متمثل فى وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف " عليكم القتال فى الملعب وتقديم آداء يليق باسم ومكانة مصر الكروية التى سبق لها إحراز برونزية العالم للشباب في عام 2001".

وكان منتخب مصر قد خسر الجولة الأولى أمام اليابان 2-0.

فيما خطف منتخب تشيلي انتصارا قاتلا في الدقيقة 97 من عمر مواجهته أمام نيوزلندا ضمن الجولة الافتتاحية من كأس العالم للشباب تحت 20عاما.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

ويختتم منتخب مصر منافسات المجموعة بمواجهة البلد المضيف تشيلي في الثانية من صباح 4 أكتوبر.

ويتذيل منتخب مصر الترتيب بفارق الأهداف عن نيوزلندا، بينما يتصدر منتخب اليابان بفارق الأهداف عن تشيلي.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا مقسمين على ست مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

