تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

يتمسك نادي الفتح السعودي باستمرار جوزيه جوميز رغم الخسارة الأخيرة في الدوري.

وخسر الفتح أمام القادسية بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن نادي الفتح يثق في جوزيه جوميز رغم الهزيمة أمام القادسية وفكرة رحيله غير مطروحة بالوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد أي مفاوضات من الأهلي المصري مع المدرب البرتغالي كما يشار.

وكان قد ارتبط اسم جوزيه جوميز بخلافة خوسيه ريبيرو الفترة المقبلة في الأهلي.

وكشفت صحيفة الفتح عن تركيز جوزيه جوميز الكامل مع نادي الفتح بالوقت الحالي.

ويستهدف جوميز إعادة الفريق للنتائج القوية.

وجمع الفتح نقطة وحيدة من 4 مباريات من تعادل أمام الحزم مقابل ثلاثة تعادلات.

وشهدت مواجهة الفتح أمام القادسية تعرض، فرناندو باتشيكو حارس مرمى الفريق للطرد في الدقيقة 39.

واستقبل الفتح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بالمباراة التي خاضها بعشرة لاعبين بعد طرد باتشيكو.

ويلعب الفتح مباراته المقبلة أمام النصر يوم 18 أكتوبر المقبل وعقب التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

