تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام جالاتاسراي التركي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد جالاتاسراي التركي، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتفظ أرني سلوت المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه.

بينما عاد هوجو إيكيتيكي لقيادة هجوم ليفربول في المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيرمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: كورتس جونز – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: فلوريان فيرتز – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي

وكان ليفربول فاز في المباراة الأولى له على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما خسر جالاتاسراي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
