الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق في العضلة الضامة، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

وغادر الدباغ مباراة القمة من الشوط الأول وشارك بدلا منه ناصر منسي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجل هدف الزمالك حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، بينما سجل ثنائية الأهلي كل من حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.