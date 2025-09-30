الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 20:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي ضد الزمالك - عدي الدباغ

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق في العضلة الضامة، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

عدي الدباغ

النادي : الزمالك

الزمالك

وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

أخبار متعلقة:
ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم شيكابالا: يجب رحيل فيريرا "ضعيف الشخصية" من الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وغادر الدباغ مباراة القمة من الشوط الأول وشارك بدلا منه ناصر منسي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجل هدف الزمالك حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، بينما سجل ثنائية الأهلي كل من حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ناصر منسي عدي الدباغ
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور الخطيب يستقبل المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات ساعة | سعودي في الجول
مباشر كرة يد - برشلونة (23)-(23) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز ساعة | القسم الثاني
اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو 2 ساعة | ميركاتو
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج 2 ساعة | كرة يد
ديشامب يشيد بتألق ثيو مع الهلال.. وسبب استدعاء ماتيتا لأول مرة مع منتخب فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514404/الزمالك-يكشف-تفاصيل-إصابة-عدي-الدباغ-وناصر-منسي