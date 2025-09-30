بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة

تأكد غياب الثنائي عبد الله السعيد لاعب الزمالك ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي عن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكان قد فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتحصل كل من عبد الله السعيد وتريزيجيه على بطاقة صفراء خلال مواجهة القمة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعتبر تلك هي البطاقة الثالثة في رصيد كل منهما بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وبذلك يتأكد غياب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك أمام غزل المحلة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

بينما يغيب تريزيجيه عن مواجهة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية على استاد المقاولون العرب.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة مع خوض الأحمر لمباراة أقل.

