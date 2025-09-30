لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن استمتاعه بمشاهدة فريق برشلونة مع مدربه الألماني هانز فليك.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لقد أحببت فليك منذ البداية لما قدمه مع برشلونة فهو يهاجم ويجيد الدفاع بشكل كبير ويتكيف مع جميع مواقف المباراة".

وأضاف "أحب مشاهدة هذا الفريق يلعب وأتابع جميع مباريات برشلونة وأستمتع بها كثيرا. أنا مشجع لبرشلونة ومبارياته تسليني كثيرا".

وأكمل "سعيد بعودتي فهذا بيتي. لقد قضيت معظم مسيرتي كلاعب ومدرب هنا، صحيح أن هذا الملعب ليس كامب نو، لكنه ملعب جميل ولعبت فيه أولمبياد 1992 ومن المميز جدا أن أكون هنا".

وأتم تصريحاته "بغض النظر عن هوية اللاعبين فهم سيكونون جزءا من فريق حقيقي، وهذا ما نحن عليه. سنستعد للمباراة بالطريقة نفسها، وبأفضل شكل ممكن لمحاولة الفوز بها".

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.

