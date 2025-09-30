حكيمي: خسارة الكرة الذهبية ليست خيبة أمل.. ونونو مينديش يستطيع إيقاف يامال

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 20:18

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

عبر أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب عن فخره باحتلال المركز السادس في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم وذلك في ترتيب جوائز الكرة الذهبية.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس
برشلونة

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أعتبر ذلك خيبة أمل، بل هو شرف كبير أن أكون ضمن أفضل 30 لاعبا في العالم".

أخبار متعلقة:
قائمة باريس سان جيرمان - ثنائية هجوم فقط في مواجهة برشلونة هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

وأضاف "لم يخطر في بالي قط في حياتي. أولويتي دائما هي الفوز بالألقاب الجماعية، أما الجوائز الفردية فأنتم من تتحدثون عنها".

وأشار "أنا فخور بتحقيقي المركز السادس، وأرغب في مواصلة العمل بجد، ومن يدري ربما أصعد إلى مرتبة أعلى في التصنيف مستقبلا".

وأكمل "لدي ذكريات رائعة هنا لأننا فزنا في المرة السابقة على برشلونة وأتمنى أن نكرر ذلك غدا حتى لو كان الأمر صعبا للغاية".

وأردف "لديهم فريق جيد ولاعبين رائعين وأسلوب لعب مشابه لأسلوبنا، وأتمنى أن تكون مباراة ممتعة للجمهور".

وواصل "لا يوجد اختلافات كبيرة بين الفريقين، فنحن نحب الاحتفاظ بالكرة وبرشلونة أيضا كذلك، وكلا الفريقين يستمتع باللعب بهذه الطريقة، لم نغير أسلوبنا ولعبنا ضد الكثير من الفرق المختلفة بنفس الطريقة وهذا ما يطلبه منا المدرب".

وأتم تصريحاته "لامين يامال سيواجه أفضل ظهير أيسر في العالم وهو نونو مينديش، وهو أظهر بالفعل أنه قادر على إيقافه في وقت سابق".

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.

برشلونة أشرف حكيمي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – جالاتاسراي (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك قائمة باريس سان جيرمان - ثنائية هجوم فقط في مواجهة برشلونة انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(0) كريات ألماتي.. حفلة أهداف تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام كيرات ألماتي بدوري الأبطال بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا – جالاتاسراي (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية 4 دقيقة | كرة يد
فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين 23 دقيقة | سعودي في الجول
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة 25 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم 39 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري 48 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514401/حكيمي-خسارة-الكرة-الذهبية-ليست-خيبة-أمل-ونونو-مينديش-يستطيع-إيقاف-يامال