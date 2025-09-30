حكيمي: خسارة الكرة الذهبية ليست خيبة أمل.. ونونو مينديش يستطيع إيقاف يامال

عبر أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب عن فخره باحتلال المركز السادس في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم وذلك في ترتيب جوائز الكرة الذهبية.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أعتبر ذلك خيبة أمل، بل هو شرف كبير أن أكون ضمن أفضل 30 لاعبا في العالم".

وأضاف "لم يخطر في بالي قط في حياتي. أولويتي دائما هي الفوز بالألقاب الجماعية، أما الجوائز الفردية فأنتم من تتحدثون عنها".

وأشار "أنا فخور بتحقيقي المركز السادس، وأرغب في مواصلة العمل بجد، ومن يدري ربما أصعد إلى مرتبة أعلى في التصنيف مستقبلا".

وأكمل "لدي ذكريات رائعة هنا لأننا فزنا في المرة السابقة على برشلونة وأتمنى أن نكرر ذلك غدا حتى لو كان الأمر صعبا للغاية".

وأردف "لديهم فريق جيد ولاعبين رائعين وأسلوب لعب مشابه لأسلوبنا، وأتمنى أن تكون مباراة ممتعة للجمهور".

وواصل "لا يوجد اختلافات كبيرة بين الفريقين، فنحن نحب الاحتفاظ بالكرة وبرشلونة أيضا كذلك، وكلا الفريقين يستمتع باللعب بهذه الطريقة، لم نغير أسلوبنا ولعبنا ضد الكثير من الفرق المختلفة بنفس الطريقة وهذا ما يطلبه منا المدرب".

وأتم تصريحاته "لامين يامال سيواجه أفضل ظهير أيسر في العالم وهو نونو مينديش، وهو أظهر بالفعل أنه قادر على إيقافه في وقت سابق".

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.