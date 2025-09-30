قائمة باريس سان جيرمان - ثنائية هجوم فقط في مواجهة برشلونة

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب عثمان ديمبيلي وديزيري دوي ثنائي هجوم باريس سان جيرمان للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ماتيس جانجال

خط الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - إيليا زابارني - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز - إبراهيم مباي - ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا - لي كانج-إن - سيني مايوولو - وارن زائير إيمري - كوانتن نديجانتو - جواو نيفيز - ريناتو مارين

خط الهجوم: جونكالو راموس – برادلي باركولا

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.