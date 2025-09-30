انتهت كرة يد - الأهلي (21)-(26) برشلونة.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.
ويتأهل الفائز لمواجهة فريق فيزبريم المجري في النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------
نهاية المباراة بفوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 26-21
ق48 تقليص الفارق وتقدم برشلونة 21-15
ق35 تقدم برشلونة 16-9
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 تقدم برشلونة 14-8
ق25 تقدم برشلونة 12-6
ق21 تقدم برشلونة على الأهلي 10-6
ق15:45 تقدم برشلونة 7-4
ق11:10 تعادل الأهلي من جديد وتألق ميحا
ق8:50 تألق حارس مرمى برشلونة والتعادل 3-3
ق5:30 تقدم أول لبرشلونة 3-2
ق4:12 التعادل من جديد 2-2
ق3:20 التعادل 1-1
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية كرة يد - في انتظار الفائز من الأهلي وبرشلونة.. فيزبريم يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك كرة يد – أحمد عادل: سعيد بمواجهة الأهلي فريقي السابق.. وهدفنا التأهل للنهائي كرة يد - علي زين: الأهلي من أفضل فرق العالم ومواجهته كانت صعبة كرة يد - خسارة كافية.. الأهلي يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي كأس العالم انتهت كرة يد - الأهلي (22)-(31) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية