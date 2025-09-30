انتهت كرة يد - الأهلي (21)-(26) برشلونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جامعة سيدني - كرة يد

يواجه الأهلي فريق برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز لمواجهة فريق فيزبريم المجري في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------

نهاية المباراة بفوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 26-21

ق48 تقليص الفارق وتقدم برشلونة 21-15

ق35 تقدم برشلونة 16-9

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تقدم برشلونة 14-8

ق25 تقدم برشلونة 12-6

ق21 تقدم برشلونة على الأهلي 10-6

ق15:45 تقدم برشلونة 7-4

ق11:10 تعادل الأهلي من جديد وتألق ميحا

ق8:50 تألق حارس مرمى برشلونة والتعادل 3-3

ق5:30 تقدم أول لبرشلونة 3-2

ق4:12 التعادل من جديد 2-2

ق3:20 التعادل 1-1

انطلاق المباراة

الأهلي برشلونة كرة يد
