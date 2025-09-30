انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(0) كريات ألماتي.. حفلة أهداف

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد كيرات ألماتي بطل كازاخستان.

ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

.

نهاية المباراة

ق3+90 براهيم دياز يسجل الهدف الخامس لريال مدريد

ق83 إداورد كامافينجا يسجل الهدف الرابع لريال مدريد

ق51 مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

نهاية الشوط الأول

ق35 أردا جولر يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد.

ق24 كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لريال مدريد من علامة الجزاء

انطلاق المباراة

ريال مدريد كيرات ألماتي دوري أبطال أوروبا
