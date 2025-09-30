"نخشى الإصابات في سن الـ 40".. جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام الزوراء

كشف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي سبب استبعاد كريستيانو رونالدو أمام الزوراء العراقي.

ويحل النصر ضيفا على الزوراء العراقي مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "رونالدو في عامه الـ 40 ونخشى عليه من الإصابة، لذلك قمت باستبعاده".

ويرى جيسوس أن الوقت الحالي هو الأنسب لإراحة كريستيانو رونالدو.

وكان كل من النصر والزوراء قد حققا الفوز في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وكان رونالدو قد سجل في انتصار النصر على اتحاد جدة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.