"نخشى الإصابات في سن الـ 40".. جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام الزوراء

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

كشف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي سبب استبعاد كريستيانو رونالدو أمام الزوراء العراقي.

ويحل النصر ضيفا على الزوراء العراقي مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "رونالدو في عامه الـ 40 ونخشى عليه من الإصابة، لذلك قمت باستبعاده".

أخبار متعلقة:
حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي

ويرى جيسوس أن الوقت الحالي هو الأنسب لإراحة كريستيانو رونالدو.

وكان كل من النصر والزوراء قد حققا الفوز في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وكان رونالدو قد سجل في انتصار النصر على اتحاد جدة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

الفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو النصر
نرشح لكم
برنامج تأهيلي خاص لميريح ديميرال في أهلي جدة أهلي جدة يعلن تعيين روي براز مديرا رياضيا للنادي اليوم السعودية: الاستماع للهلال أولا.. سافيتش يؤجل النظر في العروض الأوروبية أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر
أخر الأخبار
بنفس سلاحهم.. تشيلي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن 6 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر 36 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة 46 دقيقة | الدوري المصري
الثالث بقميص الأحمر.. كوكا يفتتح أهداف الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية 49 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بعثة منتخب الشباب: أتمنى أن تكتمل الفرحة بالتأهل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514396/نخشى-الإصابات-في-سن-الـ-40-جيسوس-يكشف-سبب-استبعاد-رونالدو-أمام-الزوراء