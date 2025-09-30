خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل.

وتشهد الجولة مباراتين بين غزل المحلة والزمالك، كما يواجه الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية.

احجز التذاكر من هنا

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء

الاتحاد × المقاولون - 8 مساء

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء

السبت 4 أكتوبر

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء

الأحد 5 أكتوبر

إنبي × زد - 5 مساء

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء

الدوري المصري تذكرتي
