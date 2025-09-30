خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل.

وتشهد الجولة مباراتين بين غزل المحلة والزمالك، كما يواجه الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية.

احجز التذاكر من هنا

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء

الاتحاد × المقاولون - 8 مساء

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء

السبت 4 أكتوبر

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء

الأحد 5 أكتوبر

إنبي × زد - 5 مساء

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء