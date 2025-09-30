خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:11
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.
وتنطلق الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل.
وتشهد الجولة مباراتين بين غزل المحلة والزمالك، كما يواجه الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
الجمعة 3 أكتوبر
سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء
الاتحاد × المقاولون - 8 مساء
البنك الأهلي × المصري - 8 مساء
السبت 4 أكتوبر
طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء
الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء
كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء
حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء
الأحد 5 أكتوبر
إنبي × زد - 5 مساء
فاركو × وادي دجلة - 8 مساء
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور الخطيب يستقبل المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الأهلي