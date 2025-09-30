كرة يد - في انتظار الفائز من الأهلي وبرشلونة.. فيزبريم يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

حسم فريق فيزبريم المجري تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد الفوز على ماجديبورج الألماني.

وتغلب فيزبريم على ماجديبورج بنتيجة 23-20 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية.

ويواصل فيزبريم حملة الدفاع عن لقب كأس العالم للأندية بعد حصد اللقب الموسم الماضي.

ويضم فيزبريم الرباعي المصري يحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا".

ونجح فيزبريم في تحويل تأخره بالشوط الأول من نتيجة 11-9 إلى فوز بفارق ثلاثة أهداف على الفريق الألماني.

وبذلك ينتظر الفريق المجري المتأهل من مواجهة الأهلي أمام برشلونة في نصف النهائي الآخر.

وكان الأهلي قد حسم تأهله لنصف النهائي بعد حصد أفضل مركز ثاني في مرحلة المجموعات.