دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الرواندي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته قبل مواجهة فريق الجيش الرواندي في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وأقيم المران على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين.

واشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ليتوج بكأس القارات الثلاث.

وكان قد تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.