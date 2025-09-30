دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الرواندي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:59

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته قبل مواجهة فريق الجيش الرواندي في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ضيفا على بطل رواندا في الثالثة من عصر الأربعاء بملعب كيجالي بيلي.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

أخبار متعلقة:
يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

وأقيم المران على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين.

واشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ليتوج بكأس القارات الثلاث.

وكان قد تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
نرشح لكم
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري أحمد حسن أول أسطورة مصرية في عالم الألعاب الإلكترونية الأهلي يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في النادي خبر في الجول - طلعت محرم يقود المقاولون أمام الاتحاد بشكل مؤقت
أخر الأخبار
فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين 15 دقيقة | سعودي في الجول
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم 31 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري 40 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي ساعة | الدوري المصري
بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514393/دوري-أبطال-إفريقيا-بيراميدز-يختتم-تحضيراته-لمواجهة-الجيش-الرواندي