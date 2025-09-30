تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام كيرات ألماتي بدوري الأبطال
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:44
كتب : FilGoal
دفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد بالأرجنتيني ماستانتانو في تشكيل الفريق أمام كيرات ألماتي بطل كازاخستان
ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ماركو أسينسيو – دين هاوسن – دافيد ألابا – فران جارسيا
الوسط: أوريلين تشواميني– داني سيبايوس – أردا جولر
الهجوم: ماستانتانو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.
ريال مدريد فاز على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
فيما خسر كيرات ألماتي على يد سبورتنج لشبونة 4-1.
