تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام كيرات ألماتي بدوري الأبطال

دفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد بالأرجنتيني ماستانتانو في تشكيل الفريق أمام كيرات ألماتي بطل كازاخستان

ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ماركو أسينسيو – دين هاوسن – دافيد ألابا – فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني– داني سيبايوس – أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد فاز على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

فيما خسر كيرات ألماتي على يد سبورتنج لشبونة 4-1.