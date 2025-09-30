تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام كيرات ألماتي بدوري الأبطال

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

دفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد بالأرجنتيني ماستانتانو في تشكيل الفريق أمام كيرات ألماتي بطل كازاخستان

ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

أخبار متعلقة:
فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد المدير الرياضي لبايرن يسخر من ريال مدريد.. ويكشف عن مستقبل كين وأوباميكانو فليك: الصدارة تضع الضغوط على ريال مدريد.. ولهذا السبب استبدلت أولمو كلاسيكو دون ظهير؟ ريال مدريد يعلن إصابة داني كارباخال

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ماركو أسينسيو – دين هاوسن – دافيد ألابا – فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني– داني سيبايوس – أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد فاز على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

فيما خسر كيرات ألماتي على يد سبورتنج لشبونة 4-1.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كيرات ألماتي
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514392/تشكيل-ريال-مدريد-مبابي-وفينيسيوس-يقودان-الهجوم-أمام-كيرات-ألماتي-بدوري-الأبطال